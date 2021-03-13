Son dakika... Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım (3)
13.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:57
Son dakika habere göre TUTUKLANDIBursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TIR şoförü Faruk Eskiçırak, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TIR şoförü Faruk Eskiçırak, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eskiçırak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN