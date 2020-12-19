Bursa'da 4 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı (2)
19.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:10
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTIBursa'da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden Mehmet Süpürgeci (62) de yaşamını yitirdi.
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden Mehmet Süpürgeci (62) de yaşamını yitirdi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Süpürgeci ile birlikte ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM