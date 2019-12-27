27.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:58

Bursa'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.C.G.(41)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 kilo 020 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, İznik İlçesi'nde yaşayan S.C.G.'nin (41), uyuşturucu ticaretini yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. S.C.G.'nin evine yapılan operasyonda 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.C.G. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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