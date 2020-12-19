Bursa'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aynı gece 4 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Yunuseli Mahallesi'ndeki 4 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzemeler çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin benzer suçlardan kaydı bulunan A.A. olduğu belirledi.

Güneştepe Mahallesi'nde yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin marketin raflarındaki ürünleri ve sigaraları çalması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin