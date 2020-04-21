Bursa'da, 4 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu
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Bursa, Güncel

Bursa'da, 4 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu

BURSA'da yaşayanlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, et ve süt ürünlerinin satıldığı iş yerlerine koştu.

21.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:02
Bursa'da, 4 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu

BURSA'da yaşayanlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, et ve süt ürünlerinin satıldığı iş yerlerine koştu. Dükkan önlerinde, içeri aynı anda 5 kişiden fazla müşteri alınmaması nedeniyle kuyruklar oluştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından bugün Bursa'da, et ve süt ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde yoğunluk oldu. Yasak öncesi alışveriş yapmak isteyenler, dükkanların önlerinde kuyruklar oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına ise kısmen uyulduğu gözlendi. Dükkan önlerinde, içeri aynı anda 5 kişiden fazla müşteri alınmaması nedeniyle kuyruklar oluştu. 


Kaynak: DHA

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