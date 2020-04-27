Bursa'da 4 günlük kısıtlama bilançosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da 4 günlük kısıtlama bilançosu - Haber
Zonguldak, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Haber

Bursa'da 4 günlük kısıtlama bilançosu

Bursa dahil olmak üzere 31 büyükşehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 287 kişiye 3 milyon 500 bin lira ceza kesildi.

27.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:34
Bursa'da 4 günlük kısıtlama bilançosu

Bursa dahil olmak üzere 31 büyükşehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 287 kişiye 3 milyon 500 bin lira ceza kesildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 Büyükşehirde ve Zonguldak'da alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden, bin 287 kişiye toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın 100 farklı noktasında görevli 4 bin polis ve jandarma ekibi tarafından yapılan denetimlerde kuralları hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bin 109 kişiye 3 milyon 140 bin 549 lira, jandarma bölgesinde ise, 178 kişiye 360 bin 196 lira toplamda 3 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, yine aynı şekilde şehrin belirli noktalarında denetimlerini devam ettireceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam Haber
Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam
Türklere iftira atan Kim, kendisini eleştiren Hanife'nin eşine sert çıkıp engelledi Haber
Türklere iftira atan Kim, kendisini eleştiren Hanife'nin eşine sert çıkıp engelledi
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haber
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Acun, şifreli konuşmayla dışarıdan haber alan Aycan'ın sırrını çözdü Haber
Acun, şifreli konuşmayla dışarıdan haber alan Aycan'ın sırrını çözdü
İstanbul'da şaşkına uğratan görüntü; ağaçlar papağanla doldu Haber
İstanbul'da şaşkına uğratan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
65 yaş üstü ünlüler, 3 saatlik izin için istekli: Bizim için iyi olacak Haber
65 yaş üstü ünlüler, 3 saatlik izin için istekli: Bizim için iyi olacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Fettah Can Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ersun Yanal Emre Belözoğlu Roberto Carlos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İsveç Mayıs Ambulans Futbolcu
Şu an buradasınız: Bursa'da 4 günlük kısıtlama bilançosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 10:49:18. #1.14#
title