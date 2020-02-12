Bursa'da 4 evden ziynet eşyası çalan 3 kişilik aile tutuklandı

12.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:18

Bursa'da girdikleri evlerden altın ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan aynı aileden 3 şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki 4 evin yatak odalarından ayrı tarihlerde yüklü miktarda ziynet eşyası ve para çalındı.

Mağdurların şikayetleri üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, bu kişilerin evine operasyon düzenledi.

E.A, karısı Ç.A. ve suça sürüklenen çocukları D.A'yı gözaltına alan polis, ailenin ev ve aracında yaptıkları aramalarda, 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin liralık döviz ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA