Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması
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Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Bursa'da, cesedi zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli Gemlik ilçesinde yakalandı.

18.08.2020 01:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 01:59

Bursa'da, cesedi zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli Gemlik ilçesinde yakalandı.

Polis ekipleri, yaklaşık 4 aydır kendisinden haber alınamayan ve cesedi kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda bulunan Sezai Katmer'in (45) katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda ekipler, Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde 77 T 0079 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Ekiplerin incelemesinde, otomobil sürücüsünün Sezai Katmer cinayetinin şüphelisi olan Erkan Kuşoğlu (52) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Kuşoğlu'nun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Olay

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, 12 Ağustos'ta kaybolan Sezai Katmer'i arama çalışmalarında foseptik çukurunda bir ceset olduğunu fark etmiş, AFAD ekipleri ve iş makineleri tarafından çıkarılan el ve ayakları bağlı cesedin Katmer'e ait olduğu tespit edilmişti.

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Kaynak: AA

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