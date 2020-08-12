Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedi foseptik çukurunda bulundu Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 4 aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi, kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptik çukurunun içinde elleri ve ayakları bağlı olarak bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 4 aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi, kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptik çukurunun içinde elleri ve ayakları bağlı olarak bulundu.

Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Orhangazi'nin tanınmış ailelerinden Katmer ailesinin oğlu Sezai Katmer (45) için yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

En son 12 Mayıs'ta görülen ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sezai Katmer'in bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından Katmer'e ait Yeniköy Yolu'ndaki zeytinlik bahçesinde inceleme yapmaya başladı.

Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önceleri bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan ancak fosetpik çukuruna dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştıran Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, foseptik çukurunda bir ceset fark etti.

Ekipler, foseptik çukurunun ağzının dar olmasından dolayı itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri de cesede ulaşamayınca olay yerine AFAD ekipleri ve iş makineleri çağrıldı.

Savcı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin nezaretinde iş makinesi foseptik çukurunda kanal açtı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından cesede ulaşıldı. BUSKİ ekiplerinin kuyudaki suyu çekmesinden sonra ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kuyudan çıkarılan cesedin Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edilirken Katmer'in el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Kuyudan çıkarılan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan 2019 yılında silah bulundurmak ve kavgaya karışmak suçlarından tutuklanan ve mart ayında cezaevinden çıkan Sezai Katmer'in öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Katmer'in yakınlarının ifadesine başvuran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA