Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 12 yaralı Orhaneli yolundaki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

BURSA-Orhaneli yolundaki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Orhaneli yolu üzerindeki Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Orhaneli istikametine giden Halil İbrahim Altın yönetimindeki 16 P 1247 plakalı ticari araç, virajlı yolda karşı yönden gelen Murat Apak yönetimindeki 16 Z 1998 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazadan 5 dakika sonra Bursa istikametine giden Ayşe Tosun yönetimindeki 16 ABG 091 plakalı otomobil ile arkasından gelen İbrahim Korkut yönetimindeki 16 CJR 13 plakalı otomobil, kaza yapan hafif ticari araca çarptı. Zincirleme trafik kazasında sürücüler de dahil olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA