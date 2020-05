Bursa'da 4 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı

BURSA'nın Gürsu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 apartmanda uygulanan karantina süreci sona erdi.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 apartmanda uygulanan karantina süreci sona erdi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gürsu ilçesinde karantina altına alınan 4 apartmanda uygulanan karantinanın sonlandırıldığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 16.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi, Alp Sokak No: 5, Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 88, Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak No: 3'te bulunan apartmanlarımızda uygulanan karantina uygulaması 30.04.2020 saat 24.00 itibariyle yine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 22.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Vardar Sokak No: 7'de bulunan apartmanımızda uygulanan karantina uygulaması 05.05.2020 saat 24.00 itibariyle sonlandırılmıştır."

Kaynak: DHA