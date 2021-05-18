Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
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Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar

Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da binlerce genci zehirleyecek miktarda bonzaiye müşteri arandığı bilgisini alan Narkotik Polisi. nefes kesen bir takiple 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da binlerce genci zehirleyecek miktarda bonzaiye müşteri arandığı bilgisini alan Narkotik Polisi. nefes kesen bir takiple 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik köpeği Galya'nın da katıldığı operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Operasyon merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesinde gerçekleştirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi takibe alan narkotik dedektifleri, hem teknik hem de fiziki takibin ardından operasyona start verdi.

Uyuşturuculara müşteri arayan zanlılar narkotik ekiplerinin farklı yönlerden yaptığı takip ve Galya isimli köpeğin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada 32 kilo 200 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.C.K., Ö.R. ve K.Y., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - BURSA

Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar
Bursa'da 32 kilogram bonzai ile böyle yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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