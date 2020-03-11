Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)
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Bursa, Güncel

Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 675 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 13 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muammer İRTEM/BURSA,


Kaynak: DHA

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