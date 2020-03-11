Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
11.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 675 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 13 mermi ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Muammer İRTEM/BURSA,
Kaynak: DHA