Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar
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Narkotik, Bursa, Güncel

Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlarBURSA'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, türbenin içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

11.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:13
Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

BURSA'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, türbenin içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kent genelinde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonda yaklaşık 300 polis görev aldı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Narkotik köpeği Fırtına ile yapılan aramalarda türbenin içine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

Kaynak: DHA

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Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

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