Son dakika haberleri! Bursa'da 300 polisin katıldığı "Drone Destekli" asayiş uygulaması

Son dakika haberleri: Bursa'da 300 polisin katıldığı "Drone Destekli" asayiş uygulaması Bursa'da 300 polisle asayiş uygulaması Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında yapılan denetlemelerde 780 araç ile 45 iş yeri denetlendi.

Bursa'da 300 polisin katıldığı "Drone Destekli" asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polisle asayiş uygulaması

BURSA - Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında yapılan denetlemelerde 780 araç ile 45 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 37 iş yerine işlem yapılırken, 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 300 personel ve 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği asayiş uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı. Mekanlar ve Umuma açık alanlar denetlendi. Eş zamanlı olarak havadan dronla takip edildi. Yapılan Uygulamada 780 araç denetlenirken, 48 araca 24 bin lira idari para cezası kesildi. Denetlemelerde 2354 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi 'si sorgulandı. Mekanlara yapılan denetimlerde ise 45 iş yeri denetlenirken, 37 iş yerine ise işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten emniyet müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini belirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal