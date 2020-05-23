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Bursa'da 300 bin çalışana korona desteği

Türkiye korona virüsle mücadelede dünyaya örnek bir mücadele gösterirken, işsiz kalan ya da işinden uzaklaşmak mecburiyetinde kalanlarla ihtiyaç sahiplerine devlet desteği yüzleri güldürdü.

Bursa'da 300 bin çalışana korona desteği
23.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:01

Türkiye korona virüsle mücadelede dünyaya örnek bir mücadele gösterirken, işsiz kalan ya da işinden uzaklaşmak mecburiyetinde kalanlarla ihtiyaç sahiplerine devlet desteği yüzleri güldürdü. Bursa'da korona virüs pandemisi sebebiyle yaklaşık 300 bin çalışana kısa çalışma ödeneği, nakti ücret desteği ve işsizlik ödeneği yardımı yapıldı. İhtiyaç sahipleriyle birlikte Bursa'daki devletin toplam desteği 609 milyon liraya ulaştı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Sosyal Koruma Kalkanı'yla Bursa'da dönemsel ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını paylaştı.

Salman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 609 milyon 713 bin 850 lira destek sağladığını belirterek, "20 Mayıs itibariyle Sosyal Destek Programının 1. fazında 36 bin 562 haneye 36 milyon 562 bin lira, 2. fazında 70 bin 55 haneye 70 milyon 55 bin lira, 3. fazda ise 45 bin 31 haneye 45 milyon 31 bin lira ödendi. Ayrıca 'Kısa Çalışma Ödeneği' kapsamında 230 bin 303 çalışana 398 milyon 232 bin 806 lira, 'Nakdi Ücret Desteği' kapsamında 46 bin 262 çalışana 22 milyon 418 bin 255 lira ve 'İşsizlik Ödeneği' kapsamında 28 bin 628 kişiye ise 37 milyon 414 bin 789 lira ödendi. Bursa'daki toplam ödeneğin miktarı 609 milyon 713 bin 850 liraya ulaştı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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