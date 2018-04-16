Bursa'da 30 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 30 ton kaçak midye ele geçirildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 30 ton kaçak midye ele geçirildi.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırla yüklü miktarda kaçak midye nakledileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Bursa- İzmir karayolunda durdurulan tırda yapılan aramada dorsedeki çuvallarda 30 ton kaçak midye bulundu.
Midyeler, Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.
Tır şoförüne idari para cezası uygulandı.