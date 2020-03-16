Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı.

16.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:32
Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i ise adliyeye sevk edildi.


Bursa il merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.F.Ç., K.A., Ü.C., Ş.D., E.S. ve N.G.'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, 130 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, ecstasy tabletler ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirdi.


Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden N.F.Ç. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.C., Ş.D. ve E.S. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Ayrıca emniyette işlemleri biten N.G.'nin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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