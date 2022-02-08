3 şüpheli çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışırken yakalandı

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı açmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sabah saatlerinde Hacivat Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen zanlılar, burada bulunan çelik kasa, bilgisayar kasası ve monitör ile kamyoneti çalarak kaçtı.

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kısa süre sonra şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları adresi tespit eden ekipler, A.M, M.Ç. ve İ.A'yı Samanlı Mahallesi'nde boş bir alanda kasayı açmaya çalışırken yakaladı.

Kasayı açarken polis kameralarınca görüntülenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalınan kamyonet ve eşyalar ise sahibine teslim edildi.