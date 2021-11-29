3 mobilya firmasında yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 mobilya firmasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
3 mobilya firmasında yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayide faaliyet gösteren 3 mobilya firmasında yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayide faaliyet gösteren 3 mobilya firmasında yangın çıktı.

Bugün saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokakta faaliyet gösteren 3 mobilya imalathanesinden henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevler çatıları sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çalışanlar da yangına müdahale etti. Kimi vatandaşın çalışmaları film seyreder gibi izlediği görüldü. Lodosun etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük gayret sarf etti. Soğutma çalışmaları sürerken, polis tahkikat başlattı.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)

3 mobilya firmasında yangın

3 mobilya firmasında yangın

3 mobilya firmasında yangın

3 mobilya firmasında yangın

3 mobilya firmasında yangın

3 mobilya firmasında yangın

3 mobilya firmasında yangın

3 mobilya firmasında yangın

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi

İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi

 Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title