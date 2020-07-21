Bursa'da 3 kişiye 18 bin TL 'drift' cezası
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Bursa'da 3 kişiye 18 bin TL 'drift' cezası

Bursa'da 3 kişiye 18 bin TL 'drift' cezasıBursa'da yolu kapatarak, otomobille 'drift' yapan iki sürücüyle araçlardan birinin sahibine, toplam 18 bin 456 TL ceza kesildi.

21.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:10

Bursa'da 3 kişiye 18 bin TL 'drift' cezası

Bursa'da yolu kapatarak, otomobille 'drift' yapan iki sürücüyle araçlardan birinin sahibine, toplam 18 bin 456 TL ceza kesildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Akasya Caddesi'nde toplanan bir grup otomobil sürücüsü, yolu trafiği kapattı. İki sürücü, 16 KG 313 plakalı ve bir plakasız olmak üzere otomobilleriyle yolda 'drift' yaptı. Görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda sürücülerin kimliği, bir aracın plakası incelenerek belirlendi.

16 KG 313 plakalı otomobilin sürücüsüne 'drift yapmak' suçundan 6 bin 141 TL ceza kesilirken, ehliyetine 2 ay sürekle el konulup otomobil de 2 ay trafikten menedildi. Diğer 'drift' yapan otomobilin sürücüsü ve otomobilin sahibine ise toplam 12 bin 315 TL ceza kesildi.

Bursa'da 3 kişiye 18 bin TL 'drift' cezası

Kaynak: DHA

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