BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI
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BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursanın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bursanın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. İsrafil S. (17), elektrikli bisikletine Hamdi C. (16) ve Efe S.'yi (15) alarak İnegöl-Alanyurt yoluna çıktı. İsrafil S., elektrikli bisikletin kontrolünü kaybettiği sırada, yoldan karşıya geçmeye çalışan yaya Ranat A.'ya (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken, üzerindeki 3 genç yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olası bir kazayı önlemek için çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan elektrikli bisiklet sürücüsü İsrafil S. ile yaya Ranat A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgil soruşturma başlattı.

BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI
BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI
BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI
BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI
BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI
BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI
BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI
BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI; 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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