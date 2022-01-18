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Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

BURSA - Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı kullanılmayan bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada korkutan yangın

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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