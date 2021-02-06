3 katlı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
06.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:41
Bursa'nın İnegöl İlçesinde, 3 katlı inşaatın çatısından asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde, 3 katlı inşaatın çatısından asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki inşaatın çatı katında çalışan işçi Hasan Özpınar, asansör boşluğuna düştü.
Ağır yaralanan Özpınar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek