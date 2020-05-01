Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
01.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:01

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Bursa'nın meydan ve caddeleri sessizliğe döndü. - BURSA

Kaynak: İHA

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