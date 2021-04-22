Bursa'da 3 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti

Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti.

Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 3 gün uygulanacak. 82 saatlik kısıtlamasından önce Bursalı vatandaşlar da kasaplar başta olmak üzere gıda dükkanı ve tezgahlarına akın etti. Çarşının yoğunluğundan esnaflar memnun olsa da sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle kilogramı 44 liraya kıyma satan halk kasapları ile Reyhan ve Tuzpazarı'nda sebze ve meyve tezgahları doldu taştı. Ayrıca kahvaltılık malzeme satan şarküteriler ile tatlı ve yufka satan tezgahlar vatandaşların akınına uğradı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı