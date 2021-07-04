Bursa'da 3 ev küle döndü
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Bursa'da 3 ev küle döndü

Bursa'da 3 ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da metruk bir evde çıkan yangının yan evlere sıçraması sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da metruk bir evde çıkan yangının yan evlere sıçraması sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bursa'nın trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın yanda bulunan iki eve daha sıçradı. 3 ev alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 5 itfaiye aracı, doğalgaz, elektrik ve polis ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı yangına müdahale ederken, polis ekipleri can güvenliği nedeniyle Bursa-Ankara yolunu kısa süreli trafiği kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlerin büyüklüğü nedeniyle bir elektrik direğinden kopan kablolar sokağın ortasına düştü. Öte yandan evlerden birinin girişinde bulunan mutfak tüplerini fark ederek müdahale eden ekipler olası bir facianın önüne geçti. Evlerin dış cephe kaplamalarının plastik olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta zorluk yaşadı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın sonrası 3 ev küle döndü. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekipler yangının çıkış sebebini bulmak için araştırma başlattı. - BURSA

Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü
Bursa'da 3 ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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