Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı - Haberler
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Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı, Esra Türker - Güncel
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Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

BURSA'nın Gürsu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yakındaki ilkokul önlem amaçlı boşaltılırken, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun arka sokağındaki 2 katlı ahşap evde saat 07.30 sıralarında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iki bloklu ilkokulun bir bloğu da tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. Evlerin ahşap olması nedeniyle çökmeler meydana geldi. Yangın 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 3 ev de kullanılmaz hale geldi.


Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Güncel

İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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