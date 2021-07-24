Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba boğularak can verdi

Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba boğularak can verdi -Çocuklarını kurtarmak için baraja girdi, cansız bedeni Polis Dalgıçlar tarafından çıkarıldı Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak hayatını kaybetti.

Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba boğularak can verdi

-Çocuklarını kurtarmak için baraja girdi, cansız bedeni Polis Dalgıçlar tarafından çıkarıldı

BURSA - Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin yardımıyla 3 çocuk kurtarıldı.

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Hamza ailesiyle Demirtaş barajına pikniğe geldi. Bir süre sonra suda yüzmek için baraja giren çocuklar suda boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba Abdullah Hüseyin 3 çocuğunuda kurtarmak için suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 3 çocukta sudan çıkartıldı. gelen Çocuklar sudan çıkartılırken Baba Abdullah Hamza çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılsa da suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Polis ekipleri, Su Altı Grup Amirliğine bağlı Polis dalgıçları olay yerine çağırdılar. Olay yerine gelen Polis Dalgıçları Abdullah Hamza sudan cansız bedenini çıkardı. Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. O sırada ailesiyle birlikte pikniğe gelen Şükrü Uçar "Bağırışma seslerini duyunca hemen koştum,geldim. Kız vardı kızı çektim aldım. Sonra genç bir çocuk vardı onuda çektim aldım. Sonra bir kere daha daldım Babalarını tuttum bileğinden, çırpınıyodu zaten öbür eliyle bileğimi bıraktı. Sonra bidaha daldım suyun altına doğru gitmişti zaten bende nefes kalmadı çıkmasam bende gidicem dedi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal