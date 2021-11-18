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Bursa'da 3 bin sikke ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Bursa'da 3 bin sikke ele geçirildi

BURSA'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 3 bin sikke ele geçirildi.

BURSA (DHA) - BURSA'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 3 bin sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, A.G. ve E.A.'nın Samsun'dan Bursa'ya tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan 2 şüpheli, Bursa'ya gelince operasyon düzenlendi. Durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 3 bin sikke ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


- Bursa

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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