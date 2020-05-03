Bursa'da 3 bin kitap hediye edildi
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Bursa'da 3 bin kitap hediye edildi

Bursa'da 3 bin kitap hediye edildi
03.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:33

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mart'ta kapılarını okurlarına kapatıp, 22 bin kitabı dijital ortamdan okurlarının hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, aynı zamanda evden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlardan talep edenlere de Türk ve...

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mart'ta kapılarını okurlarına kapatıp, 22 bin kitabı dijital ortamdan okurlarının hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, aynı zamanda evden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlardan talep edenlere de Türk ve dünya klasiklerinden 3 bin 54 kitabı evlerine kadar götürüp, hediye etti.

Bir taraftan korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da Vefa Sosyal Destek Grubuyla da vatandaşların salgın sürecini en az hasarla atlatması için yoğun bir çaba harcıyor. Vatandaşların evlerinden çıkmadan bir çok hizmete ulaşabilmesi için bir çok etkinliği dijital ortama taşıyan Büyükşehir Belediyesi, salgının yayılımının önüne geçmek için 17 Mart'ta tüm kütüphanelerini okurlarına kapatmıştı. Üye okurların ve talep eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 'EvdeKalKitaplaKal' projesini devreye alan Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, 22 bin e-kitabı kutuphane.bursa.bel.tr adresinden online olarak okurlarının hizmetine sundu.

Türkiye'ye açıldı

İsteyen vatandaşların dijital kitaplara kolay erişimi için online üyelik modülü devreye alınırken, Büyükşehir kütüphaneleri bir anlak Türkiye geneline açılmış oldu. Kütüphanelerin kapandığı 17 Mart'tan bu yana 816 online yeni üyelik yapılırken, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Edirne, Elazığ, Kahramanmaraş, Antalya, Erzurum, Konya, Kayseri, Mardin, Çanakkale, Artvin, Muğla, Sakarya Nevşehir, Kastamonu, Aydın ve Hatay'dan da yeni üyelikler geldi. Üye okuyucular Kütüphaneler Şube Müdürlüğü koleksiyonunda bulunan 22.000 e-kitabı telefon, tablet ve bilgisayarlarına indirerek online okuma hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Evlere kitap servisi

Salgının yayılımının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından "EvdeKalKitaplaKal" projesinin ikinci ayağı da devreye alındı. Vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirebilmeleri amacıyla isteyen vatandaşlara sosyal yardım paketleriyle birlikte Türk ve dünya klasiklerinden oluşan eserler hediye edildi. Bu uygulamanın devreye alındığı 24 Mart tarihinden bu yana isteyen vatandaşlara 3 bin 54 adet kitap hediye edildi. Kitaplar, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bizzat vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Bu süreci birlikte aşacağız

Küresel bir soruna karşı ulusal bir mücadele verdiklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tek bir vatandaşın bile bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Sosyal yardımlarla vatandaşların sürekli yanında olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Halkımıza 'evde kalın' çağrısında bulunurken, onların evlerinde daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için de elimizden geleni yapıyor. Online tiyatro, hayvanat bahçesinin canlı olarak izlenebilmesi, sosyal medya üzerinden bilgi yarışmaları, konserler gibi bir çok etkinliğin yanında dijital kütüphane uygulamamız da sadece Bursa'dan değil, yurt genelinden de büyük ilgi gördü. Bunun yanında isteyen vatandaşlarımıza da sosyal yardımlarla birlikte kitap da ulaştırıyoruz. Biz inanıyoruz ki kurallara uyarak bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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