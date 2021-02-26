Bursa'da 3 ayrı otomobil hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 ayrı otomobil hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, ilçe geneli ve çevresindeki oto hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalınan araçların parçalara ayrılarak satıldığını belirleyen ekipler, iki ay süresince ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve bazı şüpheli sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Polis, kimliğini belirlediği zanlılar H.U. ve Y.G'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek