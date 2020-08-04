Bursa'da 283 kök Hint keneviri ele geçirildi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 283 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 283 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerince boş durumdaki araziye Hint keneviri ekildiği tespit edildi.

Yasa dışı kenevir ektiği iddiasıyla E. Y. (31) ve G.Y. (41) gözaltına alındı, 283 kök Hint keneviri sökülerek yakıldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA