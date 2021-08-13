Bursa'da 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Bursa'da 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 3 şüpheliyi tespit etti.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreste bulunamayan şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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Bursa'da 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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