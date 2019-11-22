Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması
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Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması

Bursa'da şehrin belli noktalarında 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

22.11.2019 22:01 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:08
Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması

'da şehrin belli noktalarında 250 polisin katıldığı '' uygulaması gerçekleştirildi.


Bursa İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Saat 17.00'da başlayan uygulama, 3 farklı şekilde gerçekleşti. İlk olarak 12 bölgede mobil uygulama yapan ekipler, kimlik sorgulaması yaptı. Uygulama sırasında bazı aileler polislere yoğun ilgi gösterdi. Ailelerin, çocukları ile yunus ekiplerine bağlı polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından 20.30'dan itibaren 4 farklı noktada yol kontrolü yapıldı. Burada araçları tek tek durduran ekipler, arama yapıp, ehliyet sorgulaması yaptı. Ayrıca 12 diğer farklı ekip ise, umumi yerlerde sorgulama yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA
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