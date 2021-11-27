Bursa'da 250 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da 250 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa'da 250 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 1500 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 1500 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Görükle Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Yaklaşık 200 araç kontrol edildi, 1500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 35 iş yerinden 22'sine işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

 Son dakika! Bir caddeden 13 mazgalı böyle çaldılar...Hurdanın fiyatı yükselince rögar hırsızlığı arttı

Son dakika! Bir caddeden 13 mazgalı böyle çaldılar...Hurdanın fiyatı yükselince rögar hırsızlığı arttı

 Kayseri'de cinsel içerikli çikolata üreten imalathaneye baskın

Kayseri'de cinsel içerikli çikolata üreten imalathaneye baskın

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title