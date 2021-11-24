BURSA'DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BURSA (Habermetre) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve öğretmenler katıldı.

24 Kasım Öğretmen Günü'nü birbirinden farklı etkinlikle kutladı. Sabah saatlerinde Bursa Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programının ardından öğretmenlere yönelik yemek düzelendi. Yemeğin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Merinos AKKM'de düzenlenen kutlama programının ardından düzenlenen yemekte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da katıldığı program 1992 yılında Mardin'de PKK tarafından şehit edilen Öğretmen Mahmut Çatalkaya'nın eşi Mutlu Çatalkaya'nın konuşmasıyla başladı. Şehit eşinin, yetiştirdiği öğrencileriyle, evlatlarıyla, torunlarıyla yeniden can bulduğunu dile getiren Çatalkaya, "Vatan sağ olsun" dedi.

Yemeğin ardından fidan dikim etkinliğine geçildi. Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla eski Demirtaş çöplüğünün bulunduğu alan 'Öğretmenler Korusu'na dönüştürülüyor. Alana 2400 fidanın dikimi öğretmenlerin de katıldığı törenle yapılırken, Başkan Aktaş, Bursa'da görevli 40 bin öğretmen ve 1901 okul adına da toplam 41 bin 901 adet fidanın kentin farklı noktalarında toprakla buluşturulduğunu söyledi.

41 bin 901 fidan toprakla buluştu

Etkinlikler kapsamında öğleden sonra da fidan dikimi töreni gerçekleştirildi. Bu yıl öğretmenlere kalıcı bir hediye vermeyi planladıklarını ve her bir öğretmen adına fidan dikmeyi düşündüklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da görev yapan 40 bin öğrenci ve Bursa'daki 1901 okul adına toplam 14 bin 901 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti. Eski Demirtaş çöplüğü olarak kullanılan alanda 2400 fidanının toprakla buluştuğu etkinlikte öğretmenlere seslenen Başkan Aktaş, "Sizler çok fidanlar yetiştiriyorsunuz. İnsanların hayatına değer katıyorsunuz. Ama biz sizlerin görünen birer fidanlarımız olsun istedik. Eskiden çöplük olarak kullanılan bu alanı ağaçlandırmak da öğretmenlerimize yakışırdı. Burada bir koruluk oluşturacağız ve halkımız burada keyifli vakit geçirecek. Şehri yeşile bezemek adına da önemli bir çalışmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Sizler değerli ve kıymetlisiniz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Rabbim azminizi artırsın" dedi.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür: "Burada gerçekleşen buluşma gerçekten çok anlamlı bir buluşma. Gelirken baktığımda öğretmelerimizin her biri toprağa bir fidan dikiyordu. Bizim de öğretmen olarak yaptığımız en önemli şey fidanlar dikmek, fidanlar yetiştirmektir. Öğretmenlerimiz bugün, bu coğrafyanın çocukları için çok önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Adı tarihe geçmiş olan Yeşil Bursa'nın daha da yeşermesi için bugün kendi elleriyle gelip toprağa fidan ekiyorlar. Öğretmenlerimiz hem diktikleri fidanlarla hem de yetiştirdikleri çocuklarla umarım önümüzdeki dönem çok daha aydınlık bir Türkiye'nin önünü açmış olacaklar. Buna yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eşi Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Öğretmenim İçin Bir Fidan Dik' kampanyasına Bursa Büyükşehir Belediyemizin çok önemli bir katkısı oldu. Öğretmenler günü binlerce fidan toprakla buluştu. Böylesi anlamlı bir hediyeyi öğretmenlerimiz için toprağa kavuşturduğu için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Bakanlığımız adına da kendisine şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenle Günü vesilesiyle bir kez daha göreve yeni başlayan öğretmenlere başarılar; emekliye ayrılmış öğretmenlerimize de sağlıklı günler diliyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmeler gününü kutluyorum. " dedi.

Konuşmaların ardın programa katılan protokol üyeleri, öğretmenle birlikte fidan dikti.

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