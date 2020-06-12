Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede (2)
1 KİŞİ TUTUKLANDIBursa merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha bugün adliyeye sevk edildi.
12.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:25
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Derya EVREN/BURSA,
Kaynak: DHA