Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede (2)
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Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDIBursa merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha bugün adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede (2)
12.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:25

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Derya EVREN/BURSA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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