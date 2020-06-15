Bursa'da 24 FETÖ şüphelisinden 2'si daha adliyede
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Bursa'da 24 FETÖ şüphelisinden 2'si daha adliyede

BURSA merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 24 FETÖ şüphelisinden 2'si daha adliyede
15.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:47

BURSA merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bursa başta olmak üzere 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 33 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda; 5 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 6 askeri okul öğrencisi ve 4 'mahrem imam' ile 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, geçen günlerde adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 15'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Emniyetteki işlemleri sonrası astsubay olduğu öğrenilen 2 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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