Bursa'da 24. dönem bedelli askerler yemin edip terhis oldu

20.09.2019 14:38

Bursa'da bedelli 100 asker yemin edip terhis oldu. Bedelli askerlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı.



21 günlük bedelli askerlik uygulaması kapsamında 24. Celp Dönemi'nde Bursa'ya gelen bedelli jandarma erler için yemin töreni düzenlendi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığında 21 günlük askeri eğitimini tamamlayan 100 bedelli jandarma er, düzenlenen törenle yemin ederek terhis oldu.



Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 100 jandarma er için Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonunda tören düzenlendi. Törene, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, aileler ve eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağının geçişi tüm katılımcılar tarafından ayakta selamlandı. Törende jandarma üniformalarını giyen 100 bedelli jandarma er, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu alana ellerini koyarak yemin etti. Yeminin ardından, birliğe ilk katılan bedelli jandarma er tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, terhis olan bedelli askerlere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Yemin töreni programı, Jandarma Marşı'nın ardından program geçit töreniyle sona erdi. Diğer yandan, tören sonrasında yaklaşık 3 haftalık özlemle evlatlarına kavuşan aileler de, evlatlarıyla hasret gidererek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA