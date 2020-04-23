Bursa'da "23 Nisan otobüsü" ile bayram kutlaması Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "23 Nisan otobüsü" ile kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "23 Nisan otobüsü" ile kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Hacivat Karagöz orta oyuncularını taşıyan "23 Nisan otobüsü" kentin farklı mahallelerini dolaştı.

Otobüsteki bando takımı konser verdi, orta oyuncuları da çocuklar ve aileleri için gösteri yaptı.

Yunuseli, Ataevler ve Özlüce mahalleleri başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayrağı sallayarak eşlik etti.

Kaynak: AA