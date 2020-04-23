Bursa’da 23 Nisan’a sürprizli kutlama
Bursalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin evlerinin önüne kadar getirdiği eğlence otobüsüyle kutladı.
23.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:49
Bursalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin evlerinin önüne kadar getirdiği eğlence otobüsüyle kutladı. Belediyeler evlerinde kalan çocuklara çeşitli organizasyonlar düzenlerken, kurumlar da düzenledikleri resim ve şarkı yarışmaları ile renk kattı.
Kaynak: Dunya.com