Bursa’da 23 Nisan’a sürprizli kutlama Bursalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin evlerinin önüne kadar getirdiği eğlence otobüsüyle kutladı.

Bursalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin evlerinin önüne kadar getirdiği eğlence otobüsüyle kutladı. Belediyeler evlerinde kalan çocuklara çeşitli organizasyonlar düzenlerken, kurumlar da düzenledikleri resim ve şarkı yarışmaları ile renk kattı.