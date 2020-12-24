210 litre sahte içki ele geçirildi
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210 litre sahte içki ele geçirildi

24.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:45

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 210 litre sahte içki ele geçirildi.

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 210 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten bazı kişilerin, bunları yılbaşında piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişiye ait adreslere baskın düzenledi.

Aramalarda, 210 litre sahte içki, 40 litre sahte içki ham maddesi ve 46 içki aroması bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

210 litre sahte içki ele geçirildi
210 litre sahte içki ele geçirildi
210 litre sahte içki ele geçirildi
210 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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