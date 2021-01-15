Bursa'da 2020 yılında 314 yaban hayvanı tedavi edilip doğaya salındı
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Bursa'da 2020 yılında 314 yaban hayvanı tedavi edilip doğaya salındı

15.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:16
Bursa'da 2020 yılında 314 yaban hayvanı tedavi edilip doğaya salındı

BURSA'da Celal Acar Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2020 yılında 314 yabani kuş ve memeli yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı.

BURSA'da Celal Acar Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2020 yılında 314 yabani kuş ve memeli yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında hizmet veren Celal Acar Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, pandemi sürecinin ağır etkileri altında 2020 yılında yardıma muhtaç, hasta ve yaralı yaban hayvanlarına şifa dağıtıldı. Merkezde 2020 yılında, 314 yabani kuş ve memeli yaban hayvanı, Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer ve Veteriner Hekim Melek Ilgın tarafından tedavi edilerek, doğaya salındı.

Görüntü dökümü-Yabani hayvanların tedavi edilmesinden görüntüler

-Yabani hayvanların doğaya salınması

Haber:  Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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