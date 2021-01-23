Bursa'da 2020'de 3 bin 155 kişi MEGİP kurslarına katıldı
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Bursa'da 2020'de 3 bin 155 kişi MEGİP kurslarına katıldı

23.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:16
Bursa'da 2020'de 3 bin 155 kişi MEGİP kurslarına katıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü arasında, iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, 2020 yılında 19 meslekte...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü arasında, iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, 2020 yılında 19 meslekte gerçekleştirilen 149 istihdam garantili mesleki eğitim kursundan 3 bin 155 kişi faydalandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen kurslarda sırasıyla, kablo ağı bantlama elemanı, müşteri hizmetleri görevlisi, perakende satış elemanı, klinik destek elemanı ve model makineci meslekleri tercih edildi.

Protokol kapsamında, işverenlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlanırken, kursiyerlere günlük 108 lira cep harçlığı ödendi ve kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, insana yatırım odaklı birçok projeyi kente kazandırdıklarını belirtti.

Mesleki eğitime önem verdiklerini vurgulayan Burkay, "Şubat 2019'dan bu yana 17 okulda mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik proje yürütüyoruz. Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi, bizzat bu projelerde aktif rol alıyor. Bizler mesleki eğitimin Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde stratejik role sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu noktada 2021'de de ortak akıl doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de "İşverenlerin nitelikli işgücü eğitim ihtiyaçlarını uygun eğitim alanlarında seri bir çalışma sistemi ile gerçekleştirmekteyiz. Bursa'da nitelik ve beceri eksikliğinin giderilmesi halinde çok sayıda açık iş pozisyonu, karşılanabilecek durumda. Bu sorunun giderilmesi için başlattığımız MEGİP kurslarından işverenlerin ve iş arayanların yararlanmasını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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