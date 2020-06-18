Bursa'da 200 yıllık bina ilk günkü ihtişamına kavuşuyor
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Bursa'da 200 yıllık bina ilk günkü ihtişamına kavuşuyor

Bursa'da 19'uncu yüzyılda Osmanlı mimarisi özellikleriyle inşa edilen ve 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan 200 yıllık binanın restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Bursa'da 200 yıllık bina ilk günkü ihtişamına kavuşuyor
18.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:48

Bursa'da 19'uncu yüzyılda Osmanlı mimarisi özellikleriyle inşa edilen ve 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan 200 yıllık binanın restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Muradiye'deki tarihi binayı ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Muradiye Külliyesi'nin yakınında bulunan ve 19'uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisinin özellikleriyle inşa edilen tarihi bina, ilk olarak 1836 yılında Devlet Misafirhanesi daha sonra ise Rus Konsolosluğu olarak kullanıldı. 1877 yılından konut olarak kullanılmaya başlayan ve emekli Harita Mühendisi Yarbay ve Dağlama Sanatçısı merhum Hüsnü Züber tarafından satın alınan bina, restorasyonun ardından 1992 yılında Müze Eve dönüştürüldü.

Züber, yakma dağlama tekniği ile yaptığı ağaç kaşıklardan oluşan geniş koleksiyonu sergilediği ve aynı zamanda yaşadığı Müze Evi 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağışladı. Tarihi binanın ilk günkü ihtişamına kavuşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Bursa Valiliğinin de destek verdiği restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı.

"Mini bir gençlik merkezi gibi olacak"

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, çalışmalar kapsamında tarihi binanın tamamen elden geçirildiğini, ahşap karkas taşıyıcılardan çürüyen ve yıprananların değiştirildiğini ifade etti.

Çalışmaların eylül ayının başında bitirilip binayı hizmete açmayı planladıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Müze özelliğini de koruyarak, özellikle çocukların, gençlerin ve hanımların burayı daha çok kullanabilmesine yönelik bir düzenleme yapacağız. Burası mini bir gençlik merkezi gibi, bir mahalle konağı gibi çocuklarımızın, gençlerimizin gelip derslerini çalışabileceği, internet hizmetinden yararlanabileceği, yine hanımlarımızın bahçesini farklı etkinlikler için kullanabileceği bir yer olacak. Restorasyonda bir miktar gecikme oldu ancak çalışmalara hız verdik. Çalışmalar 2-2,5 ay içinde tamamlanacak ve güzel bir merkez olarak mahallemize kazandırılacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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