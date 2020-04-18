Bursa'da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak İftar sofralarının olmazsa olmazı ramazan pidesi Bursa'da 2 liraya satılacak.

İftar sofralarının olmazsa olmazı ramazan pidesi Bursa'da 2 liraya satılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı. Bursa Fırıncılar Odası, 200 gram pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 420 gram pide 4 liradan tezgahlarda yerini alacak. Pidelerde yumurta için 1 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ'ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı. Bursa'da geçen yıl 300 gram pide 2,5 liradan satışa sunulurken, 480 gram pide ise 4 liradan satılmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA