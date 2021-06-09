Bursa'da 20 tarım projesine 12,5 mliyon liralık hibe
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Bursa'da 20 tarım projesine 12,5 mliyon liralık hibe

Bursa'da 20 tarım projesine 12,5 mliyon liralık hibe
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bursa'da toplam 12,5 milyon lira hibe almaya 20 proje sahipleri açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bursa'da toplam 12,5 milyon lira hibe almaya 20 proje sahipleri açıklandı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projelerin imza töreninde yaptığı konuşmada, hibe almaya hak kazanan projelerin Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının hem hibe hem de istihdam sağlaması oldukça önemli olduğunu ifade eden Aygül, "İlimizde 2006 yılından bu yana 153 yatırım projesi gerçekleştirildi. Bu yatırım projelerinin toplam tutarı 113 milyon liradır. Bu yatırım programlarında toplam 45 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Yaklaşık olarak da 2 bin 200 kişiye de istihdam oluşturulmuştur." dedi.

Aygül, 2020 yılından itibaren Bakanlık tarafından 5 yıllık bir program onaylandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2021 yılı için belirlenen proje başvuruları konularında ilimizde toplam 20 proje sahibiyle sözleşme imzalıyoruz. Onaylanan projelerle 36 milyon lira tutarında yatırım yapılacak ve buna karşılık Bakanlığımızca 12,5 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu projelerin inşası sürecinde yüzlerce kişiye geçici istihdam sağlanacağı gibi faaliyet döneminde de yaklaşık olarak 80 kişiye sürekli iş imkanı sağlanacaktır. Projenin ülkemize, ilimize ve tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.."

Konuşmanın ardından hibeye hak kazananlar açıklandı.

Bursa'da 20 tarım projesine 12,5 mliyon liralık hibe
Bursa'da 20 tarım projesine 12,5 mliyon liralık hibe
Bursa'da 20 tarım projesine 12,5 mliyon liralık hibe
Bursa'da 20 tarım projesine 12,5 mliyon liralık hibe

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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