Bursa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Bursa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

10.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:40
Bursa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 kilogram sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda M.S, U.İ, B.A, H.D, A.S, B.G, E.D, M.S. ve K.O.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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