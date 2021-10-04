20 kilogram metamfetamin ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen L.A'yı takibe alarak operasyon düzenledi.
Aracıyla seyir halindeyken önü kesilerek durdurulan şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının aracında ve ikametgahında narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
L.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon anı polis kamerasınca görüntülendi.